Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Геннадий Орлов: такие игроки, как Полоз, даже не знают, что такое игра в одно касание

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на слова форварда "Рубина" Дмитрия Полоза, который резко отреагировал на высказывания журналистов и самого Орлова о том, что футболистам надо играть в одно-два касания.

"Беда таких футболистов, как Полоз, в том, что они даже не знают, что такое игра в одно касание. Пусть они позвонят Юре Гаврилову, и он им расскажет. Меня это удивляет.

На месте Полоза знаете что нужно говорить? Друзья, мы и правда перед вами, болельщиками и специалистами, в долгу, особенно я, потому что я не умею играть в одно касание, у меня не получается, но буду стараться, буду стремиться к тому, чтобы играть, как лучшие иностранные профессионалы. Вот такая позиция должна быть у Дмитрия Полоза — совершенствоваться.

А его вот сейчас взяли в сборную, но за что взяли, за какие заслуги, мне непонятно. Надо посмотреть, сколько Полоз назабивал голов в своей футбольной карьере. Не очень много", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Полоз
Сегодня, 17:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(4)
№16 Написал: SVN (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
таких комментаторов и экспертов, как орлов, нельзя подпускать к микрофону

на пушечный выстрел!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ох, Орлов! Комментируешь - и комментируй. Но не лезь в обсуждение техники-тактики. Ещё и Гаврилова приплёл! Короче, пи...боль "вообще" и не лезь в частности! Не будешь дураком выглядеть.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№14 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Орлов прекрасно понимает, что Полоз УМЕЕТ играть в одно касание (и он это не раз демонстрировал), но Орлов должен понимать и другое, что игра в одно касание эффективна, когда вся команда так играет... Если же у тебя партнеры более низкой квалификации, то так играть смысла нет, потому что просто мяч быстрее будет уходить сопернику - и всё! Игра в одно касание - это не только скорость передачи и твоё мышление, это ещё и СКОРОСТЬ МЫШЛЕНИЯ твоих партнеров. А с этим у нас в средних командах обычно - БЯДА. Причем, бяда полная. Так что Орлову не надо бы троллить лишний раз Полоза, ну а Полозу, конечно, вообще не надо было раскрывать рот в таком плане, как он это сделал. В конце-концов, ты футболист, а не комментатор или спортивный журналист... А со стороны, как говорят - всегда виднее!


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никогда не критиковал Орлова, также как и, например, Рейнгольда. Возраст и предыдущие заслуги в футболе много стоят. Подход Орлова: одно-два касание - это хорошо, а если больше, то плохо, не уверен, что это правильно. Это общее правило, но оно не универсально. Если нападающий чуть большим количеством касаний "сажает двух-трех защитников на жопу", то кто же его за это осудит. Правило "количества касаний" Орлова звучит довольно примитивно. Все определяет игра. И те решения, которые футболисты принимают в том или ином моменте. Вот и все.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:17) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Орлов превращается в МЕРЗКОГО СТАРИКАШКУ.

сик транзит глория мунди...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то наш глыбокоуважатый до прямых оскорблений опустился!


--------------------
За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Неужели только сейчас заметили. Полоз редкостное днище,удивительно как вообще играет в основе... Ах да,паспорт же.
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А кто такой Юра Гаврилов?

чудо ты....очкоротое.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:47) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: suvirinimas
Орлов настолько далек от современного футбола, что противно читать его комментарии. Человек вообще ничего не понимает в футболе.

А чего Полоз прям гений футбола?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
орлов прав в рубине ,какая то ситуация...моментов много но толку мало. был раньше нападающий жонатас(19.08.2017г. Рубин - Анжи - 6:0 вот там показал жонатас ,как нужно забивать голы!). ,так он и был тем и страшен ,что в одно касание переправлял мяч в ворота соперника.где бердыеву найти такого нападающего ?
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:46) #
  • -7
  •  (7)
online

На месте Полоза знаете что нужно говорить?

Знаем! Он должен сказать - Манданда. М-да, молчать и слушать , слушать и молчать, когда мэтры объясняют про игру в касание.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:45) #
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
А кто такой Юра Гаврилов?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (10)
online

Орлов настолько далек от современного футбола, что противно читать его комментарии. Человек вообще ничего не понимает в футболе.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
таких комментаторов и экспертов, как орлов, нельзя подпускать к микрофону


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Дмитрий Якушев_3 (Сегодня, 17:37) #
  • -6
  •  (6)

Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:37) #
  • -3
  •  (11)

гнилье одно в бомжатне......
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.