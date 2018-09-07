Геннадий Орлов: такие игроки, как Полоз, даже не знают, что такое игра в одно касание

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на слова форварда "Рубина" Дмитрия Полоза, который резко отреагировал на высказывания журналистов и самого Орлова о том, что футболистам надо играть в одно-два касания."Беда таких футболистов, как Полоз, в том, что они даже не знают, что такое игра в одно касание. Пусть они позвонят Юре Гаврилову, и он им расскажет. Меня это удивляет.На месте Полоза знаете что нужно говорить? Друзья, мы и правда перед вами, болельщиками и специалистами, в долгу, особенно я, потому что я не умею играть в одно касание, у меня не получается, но буду стараться, буду стремиться к тому, чтобы играть, как лучшие иностранные профессионалы. Вот такая позиция должна быть у Дмитрия Полоза — совершенствоваться.А его вот сейчас взяли в сборную, но за что взяли, за какие заслуги, мне непонятно. Надо посмотреть, сколько Полоз назабивал голов в своей футбольной карьере. Не очень много", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".