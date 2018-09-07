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Агент Дивеева: какая разница, где Дивееву сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"?

Представитель защитника "Уфы" Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что клуб отказался продавать 18-летнего футболиста в лондонский "Арсенал" за 500 тысяч фунтов.

– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе", – сказал Еремин.

– До какого времени?

– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.

– Но это все-таки лондонский "Арсенал" зовет.

– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.

– Когда, по вашим ощущениям, будет готов? Летом?

– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.

– Но потом уже "Арсенал" к нему может и не проявить интерес? Не будет обидно?

– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дивеев Уфа Арсенал
Сегодня, 17:38
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(2)
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно зачем ехать в Лондон, ведь там надо доказывать, бороться за место. А в Уфе точно будет играть, паспорт то российский, да и з.п. повыше будет


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
толком не поиграл в нашей лиге, а уже агент...они до добра не доведут молодых игроков.хотя может и шумиха от агента
но по самому вью он вроде адекватно говорит. без пиара и заскоков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Олежка проси за Игорька 30 лямов сразу..) Бери пример с ЦСКА))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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