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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент Дивеева: какая разница, где Дивееву сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"?
Представитель защитника "Уфы" Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что клуб отказался продавать 18-летнего футболиста в лондонский "Арсенал" за 500 тысяч фунтов.
– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе", – сказал Еремин.
– До какого времени?
– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.
– Но это все-таки лондонский "Арсенал" зовет.
– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.
– Когда, по вашим ощущениям, будет готов? Летом?
– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.
– Но потом уже "Арсенал" к нему может и не проявить интерес? Не будет обидно?
– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе.
"Спорт-Экспресс"
– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе", – сказал Еремин.
– До какого времени?
– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.
– Но это все-таки лондонский "Арсенал" зовет.
– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.
– Когда, по вашим ощущениям, будет готов? Летом?
– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.
– Но потом уже "Арсенал" к нему может и не проявить интерес? Не будет обидно?
– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе.
"Спорт-Экспресс"
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