Агент Дивеева: какая разница, где Дивееву сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"?

Представитель защитника "Уфы" Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что клуб отказался продавать 18-летнего футболиста в лондонский "Арсенал" за 500 тысяч фунтов.– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в "Уфе", – сказал Еремин.– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском "Арсенале" или в "Уфе"? Он пока не готов к таким вызовам.– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в "Арсенал" тогда уже в другом статусе.