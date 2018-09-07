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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Аяз Гулиев: Сербия и Египет – похожие команды, очень неуступчивые
Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев после товарищеского матча против Египта (1:1) подчеркнул, что у команды есть шансы выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
– Думаю, что Сербия и Египет – похожие команды, как по характеру, так и по игре, очень неуступчивые. Сегодня была тренировка перед игрой с сербами в плане борьбы, – сказал Гулиев.
– Сербы кажутся сильнее?
– В прошлом матче играли нормально. Может быть, в контроле мяча Сербия сильнее, но по характеру – нет.
– Какие, по ощущениям, шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы?
– Шансы есть, нужно просто настраиваться на победу в каждом матче, выкладываться по полной, помнить, что если пропустить – станет тяжелее. Как-то так.
– Сегодня было скользкое поле, многим игрокам сборной Египта оказывали медицинскую помощь. Ваша замена связана с риском получить травму?
– Нет, мы с тренером заранее обговорили, кто когда выходит.
"Спорт-Экспресс"
– Думаю, что Сербия и Египет – похожие команды, как по характеру, так и по игре, очень неуступчивые. Сегодня была тренировка перед игрой с сербами в плане борьбы, – сказал Гулиев.
– Сербы кажутся сильнее?
– В прошлом матче играли нормально. Может быть, в контроле мяча Сербия сильнее, но по характеру – нет.
– Какие, по ощущениям, шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы?
– Шансы есть, нужно просто настраиваться на победу в каждом матче, выкладываться по полной, помнить, что если пропустить – станет тяжелее. Как-то так.
– Сегодня было скользкое поле, многим игрокам сборной Египта оказывали медицинскую помощь. Ваша замена связана с риском получить травму?
– Нет, мы с тренером заранее обговорили, кто когда выходит.
"Спорт-Экспресс"
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