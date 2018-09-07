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Аяз Гулиев: Сербия и Египет – похожие команды, очень неуступчивые

Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев после товарищеского матча против Египта (1:1) подчеркнул, что у команды есть шансы выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

– Думаю, что Сербия и Египет – похожие команды, как по характеру, так и по игре, очень неуступчивые. Сегодня была тренировка перед игрой с сербами в плане борьбы, – сказал Гулиев.

– Сербы кажутся сильнее?

– В прошлом матче играли нормально. Может быть, в контроле мяча Сербия сильнее, но по характеру – нет.

– Какие, по ощущениям, шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы?

– Шансы есть, нужно просто настраиваться на победу в каждом матче, выкладываться по полной, помнить, что если пропустить – станет тяжелее. Как-то так.

– Сегодня было скользкое поле, многим игрокам сборной Египта оказывали медицинскую помощь. Ваша замена связана с риском получить травму?

– Нет, мы с тренером заранее обговорили, кто когда выходит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гулиев Молодежная сборная России
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: Красный Ковбой Баку, Страна Огней (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Сибирь»
только не возвращайся в АЗЕРБАЙДЖАН. Махмудов и Шейдаев не дадут соврать!


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Черенков Федор- ты в сердцах СССР , Тихонов-помним....
Регистрация: 24.10.2009 [жалоба]
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