Аяз Гулиев: Сербия и Египет – похожие команды, очень неуступчивые

Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев после товарищеского матча против Египта (1:1) подчеркнул, что у команды есть шансы выйти в финальную стадию чемпионата Европы.– Думаю, что Сербия и Египет – похожие команды, как по характеру, так и по игре, очень неуступчивые. Сегодня была тренировка перед игрой с сербами в плане борьбы, – сказал Гулиев.– В прошлом матче играли нормально. Может быть, в контроле мяча Сербия сильнее, но по характеру – нет.– Шансы есть, нужно просто настраиваться на победу в каждом матче, выкладываться по полной, помнить, что если пропустить – станет тяжелее. Как-то так.– Нет, мы с тренером заранее обговорили, кто когда выходит.