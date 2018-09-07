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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Никита Чернов: если у сербов будет столько же моментов, сколько у египтян – они не оставят нам шансов
Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Никита Чернов ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча нашей команды с молодежной сборной Египта (1:1).
– Египет, казалось бы, не самый сильный соперник, создал сегодня много моментов у ворот России. С чем это связано?
– Почему не сильный? У египтян хорошая сборная, сейчас вообще все умеют играть в футбол. Они строили свои атаки за счет подбора мяча на нашей половине поля, мы много ошибались около своих ворот. Все хотят играть в атаку, забивать как можно больше мячей, сегодняшняя игра – не исключение. Египтяне просто ловили нас на наших же ошибках.
– Эта игра поможет в предстоящей важной встрече с Сербией?
– Конечно, поможет. Сейчас нужно наиграть какие-то связи, в атаке сегодня все получалось неплохо, в обороне вот нужно поправить положение дел. Сербы более мастеровиты, если у них будет столько же моментов, сколько сегодня у египтян, то они реализуют их и не оставят нам шансов бороться за победу.
– После перерыва многие игроки основы покинули поле, сильно ли изменилось взаимопонимание при выходе резервистов?
– У нас нет распределения на основных и запасных, все ребята хорошо выступают в своих клубах. Неважно, какие будут сочетания на поле – мы всегда стараемся показывать качественную игру.
Молодежная сборная России примет с молодежную команду Сербии 11 сентября в Нижнем Новгороде. В своей отборочной группе на чемпионат Европы до 21 года Россия с 16 очками занимает 2 место после 7 матчей, Сербия лидирует благодаря победе во всех своих играх отборочного цикла и имеет в активе 21 очко.
"Спорт-Экспресс"
– Египет, казалось бы, не самый сильный соперник, создал сегодня много моментов у ворот России. С чем это связано?
– Почему не сильный? У египтян хорошая сборная, сейчас вообще все умеют играть в футбол. Они строили свои атаки за счет подбора мяча на нашей половине поля, мы много ошибались около своих ворот. Все хотят играть в атаку, забивать как можно больше мячей, сегодняшняя игра – не исключение. Египтяне просто ловили нас на наших же ошибках.
– Эта игра поможет в предстоящей важной встрече с Сербией?
– Конечно, поможет. Сейчас нужно наиграть какие-то связи, в атаке сегодня все получалось неплохо, в обороне вот нужно поправить положение дел. Сербы более мастеровиты, если у них будет столько же моментов, сколько сегодня у египтян, то они реализуют их и не оставят нам шансов бороться за победу.
– После перерыва многие игроки основы покинули поле, сильно ли изменилось взаимопонимание при выходе резервистов?
– У нас нет распределения на основных и запасных, все ребята хорошо выступают в своих клубах. Неважно, какие будут сочетания на поле – мы всегда стараемся показывать качественную игру.
Молодежная сборная России примет с молодежную команду Сербии 11 сентября в Нижнем Новгороде. В своей отборочной группе на чемпионат Европы до 21 года Россия с 16 очками занимает 2 место после 7 матчей, Сербия лидирует благодаря победе во всех своих играх отборочного цикла и имеет в активе 21 очко.
"Спорт-Экспресс"
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