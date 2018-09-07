Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Валенсия" отметила гол полузащитника сборной России Дениса Черышева

"Валенсия" отметила гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота сборной Турции в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

Теги: Черышев Валенсия Сборная России
Сегодня, 23:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.