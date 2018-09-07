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Гол Артема Дзюбы принес России победу над Турцией

В матче 1-го тура Лиги наций сборная России одержала победу над Турцией.

Лига нации УЕФА

1 тур

Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция)

Турция – Россия 1:2

Голы: Азиз, 41 - Черышев, 13, Дзюба, 49.

Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз (Айхан, 46), Йокушлу, Сёюнджю, Язиджи (Озьякуп, 56), Топал (Малли, 71), Ундер, Чалханоглу, Тосун.

Россия: Лунёв, Джикия, Кудряшов (Рауш, 82), Нойштедтер, Фернандес, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Зобнин, Черышев (Ионов, 79), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Озбайраклы, 38, Кудряшов, 54, Дзюба, 90.
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 23:42
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№18 Написал: METRo Химки (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: filin89
Тащат все те же кто сверкал на чм-Черышев, Дзюба,Марио, ну и Лунева

Кстати, Марио я забыл! Он "скромный работяга",всегда достойно играет! Извиняюсь,что забыл про него!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№17 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 23:51) #
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online

Игра была равна
В воротах стоял луна
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: Седой Россия (Сегодня, 23:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главный вывод, у нас есть сборная, кто бы не играл. И сегодняшняя победа показала, что в принципе, априори, мы сильней. Здесь нам не понадобилось никакого плана "Б", чтобы выиграть, хотя он у Саламыча есть. Просто у него есть еще Артём Дзюба(Зенит-Санкт-Петербург), он решает исход матча безапелляционно.
Пожелание,- не играть на результат, а включать всю свою мощь, до крупного, ибо концовка ни о чём.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
не свиньи?

Цитата: vermis_64
Победа имени Лунева

Растёт парень...очень рад я за Великий клуб!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Хозяин (Сегодня, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: METRo
Дзюба,Черышев и Лунёв! Остальные тоже молодцы! Но эти трое,сегодня были на высоте! МОЛОДЦЫ!!!

Кузяев пока играл тоже очень хорош был в первом тайме помоему вообще был везде
Регистрация: 26.04.2014 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:49) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
ну хоть один бы спортаковец написал - молодцы...нет таких confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Победа имени Лунева. Все молодцы!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 23:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Тащат все те же кто сверкал на чм-Черышев, Дзюба,Марио, ну и Лунева как не отметить! Понравилось как контролируем мяч и прессенгуем, все солидно.Хорошую игру показали!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:46) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:45) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Приятно смотреть на сборную! Надеюсь Турция сильна.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: METRo Химки (Сегодня, 23:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Дзюба,Черышев и Лунёв! Остальные тоже молодцы! Но эти трое,сегодня были на высоте! МОЛОДЦЫ!!!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Хозяин (Сегодня, 23:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что сказать когда молодцы тогда молодцы ))))
Регистрация: 26.04.2014 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Лунёв хорош

+


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Равный соперник.
С Победой!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну тяжеловато конечно. турки далеко не топ сборная.
Лунёв хорош


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:43) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой, сборная! МОЛОДЦЫ!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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