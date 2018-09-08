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Артем Дзюба - о Луневе: у нас стена на воротах

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над Турцией (2:1).

– Как эмоции, ребята?

– Луня вообще спокойный, – сказал Дзюба. – У нас стена на воротах, поэтому мы спокойны.

– Андрей, сложно было? - вопросы Лунев.

– Нормально.

– Непростой матч, – добавил капитан команды. – Душно... Но, в целом, очень рады, что победили. Спасибо всем болельщикам, которые болели за нас и приехал сюда. Самое главное – победили. Всем удачи.

Теги: Дзюба Лунев Сборная России
Сегодня, 00:41
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№7 Написал: Тот Самый (Сегодня, 01:06) #
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Цитата: utekay
Цитата: Тот Самый
Роджер Уотерс самый гениальный музыкант 20-го столетия!

а кто ж спорит то?
и ещё есть парочка парней

А после его политической позиции,высказанной недавно, я ещё больше его зауважал!!!!!!!!!!!!!!
Давно у нас не было команды,за которую не стыдно! Парни стараются, и за это им можно многое простить! А команда,которая была ещё недавно(до Черчесова),которая катала мяч поперёк и назад,и ходила по полю пешком,за которую было стыдно,никогда не дождалась бы похвалы болельщиков! Так,что всех с новой сборной,которая радует глаз!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Тот Самый
Роджер Уотерс самый гениальный музыкант 20-го столетия!

а кто ж спорит то?
и ещё есть парочка парней


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Тот Самый (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: utekay
My Webpage

Роджер Уотерс самый гениальный музыкант 20-го столетия!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Черчесов радует, что не ставит на Максименко, а на Лунёва, правильный выбор!

Нормальный пацан Максименко...но за воротник любит запустить...пропустить..


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Хозяин (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Опять когда молодцы тогда молодцы ))) Ну а Лунтик -красава ))))
Регистрация: 26.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 00:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы парни!
И Черчесов радует, что не ставит на Максименко, а на Лунёва, правильный выбор!


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У НАС СТЕНА

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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