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Артем Дзюба: те, кто болеют за клубы, а не за сборную, делают это не от большого ума

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что все россияне должны болеть за российскую национальную команду вне зависимости от клубных предпочтений.

В прошедшем сегодня в Трабзоне матче Лиги наций против Турции Дзюба отметился забитым голом во втором тайме и принес победу россиянам со счетом 2:1 в дебютном матче группового этапа нового турнира.

"Люди, которые болеют за свои клубы, но не переживают за сборную России? Думаю, это не от большого ума. При всем уважении к таким болельщикам. И если в еврокубках играет "Спартак" — надо болеть за "Спартак", чтобы он как можно дальше прошел. Так же и с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом", любым другим нашим клубом.

И, конечно, надо болеть за свою страну. У нас в сборной нету клубных предпочтений. Есть сборная России — мы единая команда", - цитирует Дзюбу Sport24.
Теги: Дзюба Спартак Сборная России
Сегодня, 01:27
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№1 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 01:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эй Пушкин и уснувшие Блессинг и Утекай! Прочитайте, что ваш кумир говорит и не разводите клубный срач на ветке про сборную.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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