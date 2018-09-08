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Артем Дзюба: сборная кровью и потом развернула Россию к себе, не хочется этого терять

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Форвард выразил мнение, что национальной команде не хочется потерять позитивное отношение со стороны болельщиков после успешного выступления на домашнем ЧМ-2018.

"Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаётся.

Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались. Потрясающий матч провёл Лунёв. Всё это помогло выиграть.

Мы хорошо играли в первом тайме, была полная доминация. Могли больше выжать из своих моментов. Марио Фернандес провёл очередной потрясающий матч. С его фланга была вся угроза. Должны были забивать второй гол, было бы полегче. Вместо этого пропустили со стандарта, хотя готовились к тому, что они быстро разыгрывают штрафные и угловые. Неприятно. Во втором тайме подсели из-за психологии, потому что вели в счёте. Но выстояли — три очка сейчас очень важны в этой группе", - цитирует Дзюбу Sport24.
Теги: Дзюба Сборная России
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