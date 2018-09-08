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Виталий Дьяков рассказал о возможном возвращении в Россию

Бывший защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков поделился мнением о своем будущем.

"Я доволен свои заграничным этапом карьеры. Здесь воершенно другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.

После Турции не особо горю желанием вернуться в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.

При этом у меня есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь", - сказал Дьяков.

Спорт день за днем
Сегодня, 09:26
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:44) #
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Болеет за:
«Ростов»
".....От качества полей до атмосферы на стадионах"

Да Виталий, давно ты не был в России. Приезжай в Ростов, за который ты играл, оцени и качество поля и атмосферу на Ростов-Арене. Думаю будешь приятно удивлен.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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