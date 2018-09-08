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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виталий Дьяков рассказал о возможном возвращении в Россию
Бывший защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков поделился мнением о своем будущем.
"Я доволен свои заграничным этапом карьеры. Здесь воершенно другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.
После Турции не особо горю желанием вернуться в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.
При этом у меня есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь", - сказал Дьяков.
Спорт день за днем
"Я доволен свои заграничным этапом карьеры. Здесь воершенно другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.
После Турции не особо горю желанием вернуться в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.
При этом у меня есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь", - сказал Дьяков.
Спорт день за днем
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