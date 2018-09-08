Виталий Дьяков рассказал о возможном возвращении в Россию

Бывший защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков поделился мнением о своем будущем."Я доволен свои заграничным этапом карьеры. Здесь воершенно другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.После Турции не особо горю желанием вернуться в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.При этом у меня есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь", - сказал Дьяков.