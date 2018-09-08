Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дзюба сравнялся с Дмитрием Сычевым по количеству голов за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба во вчерашнем матче против турков забил 15-й гол в 29-й игре за национальную команду.

Он догнал Дмитрия Сычева по числу голов за сборную, который забил 15 голов в 47 встречах.

Больше всех забитых мячей в играх за Россию на счету Александра Кержакова – 30.

Чемпионат
Теги: Сборная России Сычев Дзюба
Сегодня, 10:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (0)
online

следующим рекордсменом скорее всего станет Чалов
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.