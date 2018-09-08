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Лунев: большое спасибо болельщикам - эти 100 человек перекрикивали весь турецкий стадион

Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился эмоциями после победы в матче Лиги наций с командой Турции (2:1).

"Рады, что выиграли. Начинать новый турнир с гостевой победы очень приятно.

Огромное спасибо болельщикам за их поддержку. Эти 100 человек перекрикивали весь турецкий стадион. Спасибо им большое, мы их слышали.

Старались для них и миллионов зрителей, которые сейчас в России, – сказал вратарь в эфире "Матч ТВ".
Теги: Сборная России Лунев
Сегодня, 11:43
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