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Артем Дзюба - самый результативный российский футболист нового сезона

Нападающий сборной России Артем Дзюба, отметившийся во вчерашнем матче со сборной Турции (2:1) забитым мячом, является самым результативным игроком со старта нового сезона.

Дзюба забил 8 голов в 9 матчах нового сезона с учетом игр за "Зенит" и национальную команду.




Теги: Дзюба Зенит Сборная России
Сегодня, 11:57
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:02) #
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В такой информации надо бы по-подробнее расшифровку делать!
Забитые голы:
- Чемпионат России -
- Лига Европы -
- Сборная России -
- Другие игры ( типа с "Кайратом"...) -
- Кубок России ( уже в сентябре 1/16 финала) -
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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