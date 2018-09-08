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Игорь Чугайнов: в сборной лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов поделился мнением об уровне игроков сборной России после ее победы над Турцией (2:1) в матче Лиги наций.

"Сейчас в сборной лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня. Это Дзюба, Головин, Зобнин, Фернандес. С натяжкой – Кузяев и Черышев.

Первые 65 минут футбол был очень качественный, соперника переигрывали во всех компонентах. Проводили быстрые атаки. Работал коллективный отбор. Туркам ничего создать не позволили.

А потом устали и бросили играть", – сказал Чугайнов.

Спорт-Экспресс
Теги: Сборная России Чугайнов Дзюба Головин Зобнин Фернандес
Сегодня, 12:26
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(2)
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:05) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что такое европейский уровень и чем его меряют? Понапридумывали себе штампов и пользуются, сами не понимая о чем речь...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 12:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кто и чем Чугайнова обидел?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Очередной чих про пресловутый "уровень" (с).

В чем он - в деньгах, клубе, за который выступаешь, или просто ИМХА ?

По мне, так это третье.

Многие из бывших игроков, когда увлекаются, по привычке опускают (на словах) уровень ныне играющих, не замечая при этом, что кое-кто из "нынешних" уже превзошел их, "бывших", в личных и командных достижениях...

Поаккуратнее надо бы..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:36) #
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online

Европейский ТОП-уровень - это всегда ОТБОРНЫЕ игроки, их то и в Топ-клубах не полный состав, не говоря уже о Сборных... На Чемпионате мира, например, мы видели, как Топ-Сборные проваливались, как самые заурядные команды и не выходили даже из группы, как Германия
Индивидуальный ТОП-уровень - это набор качеств и умений футболиста, который не всегда бывает стабильный: Человек - не "футбольная заводная игрушка", бывают и спады и взлеты
А самое слабое звено российских футболистов - это физическая готовность - не выдерживают ( по сравнению с ТОП-командами) высокого темпа на протяжении всей игры... Хотя , РУССКИХ ведь всегда отличала отменная ФИЗИЧЕСКАЯ Сила, да вот растеряли !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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