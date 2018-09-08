Геннадий Орлов: руководство "Зенита" должно проявлять к Семаку больше уважения

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака."У Семака отлично получается. Я вижу у него большое будущее. Важно, чтобы руководители клуба относились к нему с большим уважением.Например, с таким же уважением, как недавно – к Манчини. Сейчас, что не секрет, Семак получает меньше многих игроков "Зенита". Причем не самых важных игроков для клуба", - сказал Орлов.