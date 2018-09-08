Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Геннадий Орлов: руководство "Зенита" должно проявлять к Семаку больше уважения

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

"У Семака отлично получается. Я вижу у него большое будущее. Важно, чтобы руководители клуба относились к нему с большим уважением.

Например, с таким же уважением, как недавно – к Манчини. Сейчас, что не секрет, Семак получает меньше многих игроков "Зенита". Причем не самых важных игроков для клуба", - сказал Орлов.

Спорт уик-энд
Теги: Зенит Семак Орлов Манчини
Сегодня, 12:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Орлов,хватит уже хвалить Семака,хвалил и Луческу,Манчини,а итог все знают.Всего 6 туров прошло и не забываем,0-4,1-2,да и из топов только с нами сыграли.

А вы топ?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: Орик СПб (Сегодня, 13:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У нас так всегда, любому дураку из-за границы будут в рот смотреть, а на своего, наголову выше заграничного дурака, плевать. Менталитетссс...
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Fint
Согласен с Орловым, Семак должен получать не ниже средней зарплаты среди игроков Зенита.

По Гене Орлову Семак должен получать не меньше Манчини


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:46) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
сезон пройдёт, так и о зарплате поговорить можно, а не после 5 туров, что за люди
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Орлов,хватит уже хвалить Семака,хвалил и Луческу,Манчини,а итог все знают.Всего 6 туров прошло и не забываем,0-4,1-2,да и из топов только с нами сыграли.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 12:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Согласен с Орловым, Семак должен получать не ниже средней зарплаты среди игроков Зенита.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.