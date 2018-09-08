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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Геннадий Орлов: Семак уже сейчас готов к работе в Европе
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак не затеряется в Европе.
"Лучано Спаллетти, уходя, сказал, что Семак будет лучшим тренером для "Зенита". Тогда многие восприняли слова итальянца как всего лишь реверанс помощнику. Но Спаллетти видел Семака в работе.
У Семака потрясающая человеческая харизма. Он честен, справедлив. Может быть, не так эмоционален, как тот же Жозе Моуринью или Леонид Слуцкий, но он другим берет. Работает, глядя глаза в глаза, и у него нет любимчиков – и не может быть.
Я убежден, что Семак уже сейчас мог бы работать в европейском клубе – по знаниям, по менталитету, по отношению к делу. Семь лет летал с ним рядом и видел, как он ведет себя. И сейчас уже в тренерской деятельности, как он работает с конспектами, как за всем следит", - сказал Орлов.
Спорт уик-энд
"Лучано Спаллетти, уходя, сказал, что Семак будет лучшим тренером для "Зенита". Тогда многие восприняли слова итальянца как всего лишь реверанс помощнику. Но Спаллетти видел Семака в работе.
У Семака потрясающая человеческая харизма. Он честен, справедлив. Может быть, не так эмоционален, как тот же Жозе Моуринью или Леонид Слуцкий, но он другим берет. Работает, глядя глаза в глаза, и у него нет любимчиков – и не может быть.
Я убежден, что Семак уже сейчас мог бы работать в европейском клубе – по знаниям, по менталитету, по отношению к делу. Семь лет летал с ним рядом и видел, как он ведет себя. И сейчас уже в тренерской деятельности, как он работает с конспектами, как за всем следит", - сказал Орлов.
Спорт уик-энд
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