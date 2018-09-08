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Геннадий Орлов: Семак уже сейчас готов к работе в Европе

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак не затеряется в Европе.

"Лучано Спаллетти, уходя, сказал, что Семак будет лучшим тренером для "Зенита". Тогда многие восприняли слова итальянца как всего лишь реверанс помощнику. Но Спаллетти видел Семака в работе.

У Семака потрясающая человеческая харизма. Он честен, справедлив. Может быть, не так эмоционален, как тот же Жозе Моуринью или Леонид Слуцкий, но он другим берет. Работает, глядя глаза в глаза, и у него нет любимчиков – и не может быть.

Я убежден, что Семак уже сейчас мог бы работать в европейском клубе – по знаниям, по менталитету, по отношению к делу. Семь лет летал с ним рядом и видел, как он ведет себя. И сейчас уже в тренерской деятельности, как он работает с конспектами, как за всем следит", - сказал Орлов.

Спорт уик-энд
Теги: Орлов Семак Зенит
Сегодня, 13:45
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(2)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 14:10) #
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online

Самое страшное,что Гена реально в это верит)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 14:04) #
  • -2
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online

Доктор: Орлов уже готов к психиатрической лечебнице
Регистрация: 29.10.2017 [жалоба]
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 13:56) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Возраст надо уважать!


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
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