Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Енисей" хочет переманить Джона Терри у "Спартака"

Пресс-служба "Енисея" намекнула Джону Терри, в какой российский клуб ему нужно перейти.

"Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.



По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт по схеме "1+1".
Теги: Енисей Спартак Терри
Сегодня, 13:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
Лучше быть свиньёй и мясом,чем бомжатским тридварасом

Тридварасы все почти на родине Терри smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (0)
online

))))) не львы уж точно. Терри дорогой, извини местов нет больше )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кстати, как лев стал символом сибирской команды?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Был львом, станет свиньей.

завидуешь?..любитель "итальянской".... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Был львом, станет свиньей.


С Бромантаном !! По свински!!!!!!!!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: скальп (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Черный Лис
Был львом, станет свиньей.

Лучше быть свиньёй и мясом,чем бомжатским тридварасом stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Был львом, станет свиньей.

Был в Старой Синьоре, а стал бомжом.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Лучше быть свиньёй, чем голубым львом.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:54) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Был львом, станет свиньей.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
тоже мне льву без гривы, вас котятами с трудом можно назвать smile
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.