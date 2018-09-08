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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Енисей" хочет переманить Джона Терри у "Спартака"
Пресс-служба "Енисея" намекнула Джону Терри, в какой российский клуб ему нужно перейти.
"Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.
По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт по схеме "1+1".
"Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.
Dear John!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 8, 2018
Сборная Англии – ?
«Челси» – ?
«Астон Вилла» – ?
...
«Спартак» – (не львы)
«Енисей» – ?
По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт по схеме "1+1".
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