"Енисей" хочет переманить Джона Терри у "Спартака"

Dear John!



Сборная Англии – ?

«Челси» – ?

«Астон Вилла» – ?

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«Спартак» – (не львы)

«Енисей» – ? — ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 8, 2018

Пресс-служба "Енисея" намекнула Джону Терри, в какой российский клуб ему нужно перейти."Дорогой Джон! Сборная Англии – львы. "Челси" – львы. "Астон Вилла" – львы. "Спартак" – не львы. "Енисей" – львы, – говорится в сообщении пресс-службы.По информации "СЭ" Терри близок к переходу в состав красно-белых. 37-летнему игроку предложен контракт по схеме "1+1".