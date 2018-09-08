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Аршавин прилетел в Петербург на матч с "Зенитом" (видео)

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прибыл в Санкт-Петербург вместе с командой.

В аэропорту "Пулково" 37-летнего футболиста встречали журналисты и болельщики.



9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург" Аршавин в составе "Кайрата" сыграет в товарищеском матче со своим родным клубом 2Зенитом". Игра начнется в 18.00 по московскому времени.
Теги: Аршавин Кайрат Зенит
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