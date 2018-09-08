Аршавин прилетел в Петербург на матч с "Зенитом" (видео)

Аршавин: «Полного стадиона завтра не жду».



Петербург! Поднажмем и докажем Шаве, что он был не прав ??? #ЗенитКайрат pic.twitter.com/jeDzXPllB6 — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) September 8, 2018

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прибыл в Санкт-Петербург вместе с командой.В аэропорту "Пулково" 37-летнего футболиста встречали журналисты и болельщики.9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург" Аршавин в составе "Кайрата" сыграет в товарищеском матче со своим родным клубом 2Зенитом". Игра начнется в 18.00 по московскому времени.