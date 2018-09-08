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The Sun: зарплата Терри в "Спартаке" составит около 2 млн евро

Стали известны детали контракта защитника Джона Терри со "Спартаком".

По данным британского издания The Sun, 37-летний англичанин будет зарабатывать около 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Терри прошел медосмотр в "Спартаке" и заключит соглашение сроком на 1 год с опцией продления еще на один.

The Sun
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 14:36
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№16 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
Цитата: ajax101
Горлукович в 37 лет в Спартаке стал чемпионом

насри свободный агент))))


не ругайся
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№15 Написал: All_my Москва (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
да. Однако его партнерам по команде стоит лучше приглядывать за своими женами


Да тв плять оригинал, так *** еще никто не шутил


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№14 Написал: Макс Александрович SEPULTURA (Сегодня, 16:25) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
как бы Федун Рейнгольда не подписал)
Регистрация: 17.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: serg17 (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
перибор
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: pasol (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: pahitosik
Я этого не понимаю. Вот нахрена он нужег!??


Если это правда, то очень хороший "ход" после продажи Промеса - и защиту подлатать в отсутствие травмированного Жиго и зрителей на трибуны привлечь дополнительно, причем, не только спартаковских болельщиков...

Кроме того, хорошая "политическая PR-акция" - знаменитый английский футболист, бывший капитан Сборной Англии - едет к Путину в Россию, когда весь "Свободный мир" её "костерит" почем зря !
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Горлукович в 37 лет в Спартаке стал чемпионом

насри свободный агент))))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№10 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 16:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я этого не понимаю. Вот нахрена он нужег!??
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 15:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: n_uts
Еще бы Джеррарда с Лэмпардом

Бэкхема еще... laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Горлукович в 37 лет в Спартаке стал чемпионом
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 15:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Еще бы Джеррарда с Лэмпардом


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:39) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: serega_user
Хоть и возрастной, но это один из лучших защитников Европы.

да. Однако его партнерам по команде стоит лучше приглядывать за своими женами smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:37) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Хоть и возрастной, но это один из лучших защитников Европы.

Был когда то.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:24) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть и возрастной, но это один из лучших защитников Европы.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Жёлтая пресса...

Конечно. На самом деле Терри будет получать 6,5 млн, но чтобы не шокировать общественность, цифру занизили. Инфа 100%
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жёлтая пресса...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Punks NOT DEAD Волгодонск (Сегодня, 14:46) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
А надо ли??
Регистрация: 8.09.2018 [жалоба]
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