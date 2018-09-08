Павлюченко: Терри в "Спартаке"? Кто этот бред вообще придумывает?

Бывший нападающий "Спартака" и "Тоттенхэм Хотспур" Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход английского защитника Джона Терри в столичный клуб."Терри в "Спартаке"? В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет?Кто этот бред вообще придумывает? Я просто в это не верю. Если перейдёт, тогда и будем обсуждать. Сейчас просто шум подняли на ровном месте", — сказал Павлюченко.Ранее сообщалось, что 37-летний Терри успешно прошёл медицинское обследование.