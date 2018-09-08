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Павлюченко: Терри в "Спартаке"? Кто этот бред вообще придумывает?

Бывший нападающий "Спартака" и "Тоттенхэм Хотспур" Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход английского защитника Джона Терри в столичный клуб.

"Терри в "Спартаке"? В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет?

Кто этот бред вообще придумывает? Я просто в это не верю. Если перейдёт, тогда и будем обсуждать. Сейчас просто шум подняли на ровном месте", — сказал Павлюченко.

Ранее сообщалось, что 37-летний Терри успешно прошёл медицинское обследование.

Чемпионат
Сегодня, 15:29
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№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
dreamcatcher,

Терри не лодырь. Не такое у него воспитание. Он Профессионал, и ниже своего уровня не опустится. А Павлюченко всю карьеру надо было уговаривать в футбол поиграть, а не балду на поле пинать.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:02) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: ajax101
Цитата: dreamcatcher
Так и сам Роман может перейти. Чем он хуже?


Павлюченко уже не молодой лодырь!
Такие и без него в Спартаке хватает.

Он на год моложе имортного лодыря.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Так и сам Роман может перейти. Чем он хуже?


Павлюченко уже не молодой лодырь!
Такие и без него в Спартаке хватает.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (3)

Так и сам Роман может перейти. Чем он хуже?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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