Новости партнеров

Сборная России отправилась на тренировку в Ростове-на-Дону

Сборная России отправилась на первую тренировку в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к товарищескому матчу с Чехией, сообщает пресс-служба национальной команды.

Занятие на местном стадионе "Локомотив" начнется в 16:30 по московскому времени.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.