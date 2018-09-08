Стали известны подробности контракта Терри со "Спартаком"

"Спартак" договорился о контракте с защитником Джоном Терри.Соглашение будет подписано сроком на 9 месяцев.Из источников в Англии стало известно, что договор с игроком не предусматривает премии за подпись, а зарплата составит из расчета 2,5 миллионов евро в год. При таких условиях футболист не станет не только самым высокооплачиваемым игроком команды, но и едва войдет в топ-5 по зарплатам.Терри прилетит в Москву не сегодня, а уже на следующей неделе.