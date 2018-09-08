Новости партнеров

Стали известны подробности контракта Терри со "Спартаком"

"Спартак" договорился о контракте с защитником Джоном Терри.

Соглашение будет подписано сроком на 9 месяцев.

Из источников в Англии стало известно, что договор с игроком не предусматривает премии за подпись, а зарплата составит из расчета 2,5 миллионов евро в год. При таких условиях футболист не станет не только самым высокооплачиваемым игроком команды, но и едва войдет в топ-5 по зарплатам.

Терри прилетит в Москву не сегодня, а уже на следующей неделе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Терри Спартак Трансферы
Сегодня, 16:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(4)
№4 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
ахахах



Кто такой Маркизио?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
2,5 ляма , да уж в своём свином глазу свиные бревна не замечают. Зато всё что касается нашего соринку видят. Тьфу свиное отродье.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:59) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему не указаны расходы на пылесос и пылесольщицу, пыль с него сдувать?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
ему через 3 месяца 38 (!) лет ! laughing smile laughing
И эти люди что-то неделю назад говорили про Маркизио) ахахах
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.