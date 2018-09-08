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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
Адьям Кузяев, футбольный тренер и отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, отметил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову удалось переключить команду на Лигу наций после чемпионата мира. Накануне россияне в первом матче нового турнира обыграли Турцию со счетом 2:1. 10 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Чехией.
"Это заслуга главного тренера, который передал игрокам тот дух, который был на чемпионате мира. Особенно это было видно в первом тайме. Большую роль сыграло также наличие молодых ребят, которым надо доказывать свою состоятельность. Им сейчас останавливаться нельзя, иначе футбольная карьера может пойти вниз. И это большой плюс, что у нас молодая амбициозная команда. Ребята хотят себя показать, и вчера мы это увидели.
Времени на подготовку к этому матчу было минимум — четыре-пять дней. В воскресенье «Зенит» со «Спартаком» играл, а эта игра состоялась уже через пять дней. Преднамеренной ротации тут нет, играли люди, которые имели определенный опыт участия на чемпионате мира, плюс сыграл Андрей Лунев. В этой игре Станислав Саламович сделал ставку на тех, кто имеет опыт выступлений на высоком уровне, а ротацию мы увидим в игре с чехами.
Давайте признаем: сборная играла на выезде в Турции, а мы знаем, что играть там при их болельщиках очень сложно. Местные фанаты ведут себя агрессивно и, когда сборная проигрывала, они завели команду. Еще раз хочу сделать акцент на зенитовских ребятах, поскольку у них был сумасшедший график, и видно было, что силеночки их покидали. Но все равно Лунев спас.
Я до чемпионата мира говорил, что у нас вратарская линия самая сильная. У нас очень много достойных вратарей, не только те, кто были в заявке на чемпионате мира. Хорошо, что появляется определенная конкуренция у Акинфеева, который шикарно провел чемпионат мира.
Что касается капитанства Дзюбы, то до чемпионата мира, да и в начале турнира, к Артему не относились так серьезно. Но на чемпионате мира и сейчас в "Зените" он изменил все. Ну и Луческу, зная возможности Дзюбы, организовал большой прессинг. И сейчас Дзюбе с каждой игрой сложнее, но, слава богу, он свое дело делает. Капитанскую повязку он получил по делу, плюс он может завести команду. Но также не стоит забывать об Акинфееве. У нас отличная команда и конкуренция в каждой линии", - цитирует Кузяева-старшего Sport24.
"Это заслуга главного тренера, который передал игрокам тот дух, который был на чемпионате мира. Особенно это было видно в первом тайме. Большую роль сыграло также наличие молодых ребят, которым надо доказывать свою состоятельность. Им сейчас останавливаться нельзя, иначе футбольная карьера может пойти вниз. И это большой плюс, что у нас молодая амбициозная команда. Ребята хотят себя показать, и вчера мы это увидели.
Времени на подготовку к этому матчу было минимум — четыре-пять дней. В воскресенье «Зенит» со «Спартаком» играл, а эта игра состоялась уже через пять дней. Преднамеренной ротации тут нет, играли люди, которые имели определенный опыт участия на чемпионате мира, плюс сыграл Андрей Лунев. В этой игре Станислав Саламович сделал ставку на тех, кто имеет опыт выступлений на высоком уровне, а ротацию мы увидим в игре с чехами.
Давайте признаем: сборная играла на выезде в Турции, а мы знаем, что играть там при их болельщиках очень сложно. Местные фанаты ведут себя агрессивно и, когда сборная проигрывала, они завели команду. Еще раз хочу сделать акцент на зенитовских ребятах, поскольку у них был сумасшедший график, и видно было, что силеночки их покидали. Но все равно Лунев спас.
Я до чемпионата мира говорил, что у нас вратарская линия самая сильная. У нас очень много достойных вратарей, не только те, кто были в заявке на чемпионате мира. Хорошо, что появляется определенная конкуренция у Акинфеева, который шикарно провел чемпионат мира.
Что касается капитанства Дзюбы, то до чемпионата мира, да и в начале турнира, к Артему не относились так серьезно. Но на чемпионате мира и сейчас в "Зените" он изменил все. Ну и Луческу, зная возможности Дзюбы, организовал большой прессинг. И сейчас Дзюбе с каждой игрой сложнее, но, слава богу, он свое дело делает. Капитанскую повязку он получил по делу, плюс он может завести команду. Но также не стоит забывать об Акинфееве. У нас отличная команда и конкуренция в каждой линии", - цитирует Кузяева-старшего Sport24.
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