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Евгений Ловчев: у сборной России аж перла уверенность в своих силах

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над сборной Турции (2:1) в матче Лиги наций.

"За счет чего удалось победить? Прежде всего, мы лучше играли. Многие говорили перед игрой, что турецкий зритель поведет свою команду вперед. Но сборная Турции сейчас — совершенно новая команда и какой-то единой, слаженной игры они не показали. А у нашей команды прям перла уверенность в своих силах. Сборная России выглядела очень прилично. Я даже не ожидал этого, особенно если учитывать выездные игры перед чемпионатом мира. В первом тайме мы уже должны были вести где-то 3:0. В моменте с пропущенным голом, вратарь, в принципе, мог вытащить. Но он вытащил в концовке матча, когда был навал сборной Турции. Этот навал вполне объясним. Все наши ребята играют от звонка до звонка в национальном первенстве, а некоторые еще и в еврокубках. Было видно, что минут за 15 до конца команда подустала и отдала инициативу. Хочу отметить хорошую игру в обороне. Мы почти ничего не дали создать сопернику. Да и в целом, наша команда выглядела сильнее турок.

Появление Нойштедтера в старте? Меня нисколько не удивил этот факт. И то, что Рауш вышел не удивило. Это правильно даже чисто по-человечески. Два этих парня приняли российское гражданство. На чемпионат мира никто из них не попал по разным причинам. Нойштедтера отцепили в самом конце. Сейчас, ему дали понять, что он нужен. Поддержка и доверие важны для каждого футболиста. Он сыграл очень прилично вместе с Джикией. Поэтому, все правильно.

Насколько важна победа в таком турнире? В любом мачте важна победа. Вы помните, как мы плевались, расстраивались после поражений от Катара, Кот-д’Ивуара и мечтали о том, чтобы команда так играла и выигрывала. Да, в правилах Лиги наций еще надо разобраться. Но футболист с самого детства выходит на поле, чтобы выигрывать. А здесь, это на уровне сборной страны", - цитирует Ловчева Sport24.
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 17:26
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