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Леандро Паредес может перейти в "Милан"

"Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Tuttosport.

Итальянцы сделают попытку подписать 24-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.

Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года. Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в 2017 году.
Теги: Милан Паредес Зенит Трансферы
Сегодня, 19:08
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(1)
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
нихуа пожизненный контракт для проформы, еще и Молло у КС перекупить smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
каие покупки? милан в долгах как в шелках


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Velen
Хватит это х... нас кормить, тот Реал, Ювентус, тут его Мольде и минчане возят))) он что свободный агент



возили Спартак, который не смог пройти ПАОК. а Зенит добился нужного результата для того что бы пройти в следующий раунд Еврокубков
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
ЛУчше бы Миранчуков туда взяли, квалифицированных футболистов туда редко берут.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Velen
Хватит это х... нас кормить, тот Реал, Ювентус, тут его Мольде и минчане возят))) он что свободный агент


А ты не жри.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 19:11) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит это х... нас кормить, тот Реал, Ювентус, тут его Мольде и минчане возят))) он что свободный агент
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
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