Леандро Паредес может перейти в "Милан"

"Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Tuttosport.Итальянцы сделают попытку подписать 24-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года. Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в 2017 году.