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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Леандро Паредес может перейти в "Милан"
"Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Tuttosport.
Итальянцы сделают попытку подписать 24-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.
Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года. Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в 2017 году.
Итальянцы сделают попытку подписать 24-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.
Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года. Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в 2017 году.
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