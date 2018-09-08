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Руслан Нигматуллин: подписание Терри - пиар-акция "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что возможный звездный новичок красно-белых – 37-летний защитник Джон Терри – не готов проводить на поле 90 минут.

- В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к "Спартаку" станет еще больше, - говорит Нигматуллин. - Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. "Спартак" никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей премьер-лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.

- Для защитников "Спартака", особенно молодых, приход Терри – возможность повысить свое мастерство?

- Конечно. Как мы знаем, у Джона достаточно опыта. Он вообще лидер по натуре, это было заметно по его выступлениям во всех предыдущих командах. Спартаковцам есть что перенять у Терри на поле, вне его у англичанина тоже было много разных интересных историй, Джон многому может научить молодых футболистов.

- Терри не сыграет за красно-белых в Лиге Европы. Это потеря, или, если вы говорите, что британец не готов играть 90 минут, он все равно не выдержал бы нагрузок?

- Терри – скорее приобретение именно под чемпионат России. Тем более, что такой футболист может привлечь прирост болельщиков, хотя "Спартак" не страдает от недостатка фанатов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нигматуллин Терри Спартак
Сегодня, 19:26
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:39) #
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Spartacus1971,
А группу ЛЕ надо использовать для обкатки своих молодых.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В первую очередь Терри это необходимость для нас в ситуации когда сломались 2 центра защиты,а всё остальное в том числе и пиар акция потом.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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