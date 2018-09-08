Руслан Нигматуллин: подписание Терри - пиар-акция "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что возможный звездный новичок красно-белых – 37-летний защитник Джон Терри – не готов проводить на поле 90 минут.- В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к "Спартаку" станет еще больше, - говорит Нигматуллин. - Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. "Спартак" никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей премьер-лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.- Конечно. Как мы знаем, у Джона достаточно опыта. Он вообще лидер по натуре, это было заметно по его выступлениям во всех предыдущих командах. Спартаковцам есть что перенять у Терри на поле, вне его у англичанина тоже было много разных интересных историй, Джон многому может научить молодых футболистов.- Терри – скорее приобретение именно под чемпионат России. Тем более, что такой футболист может привлечь прирост болельщиков, хотя "Спартак" не страдает от недостатка фанатов.