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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Руслан Нигматуллин: подписание Терри - пиар-акция "Спартака"
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что возможный звездный новичок красно-белых – 37-летний защитник Джон Терри – не готов проводить на поле 90 минут.
- В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к "Спартаку" станет еще больше, - говорит Нигматуллин. - Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. "Спартак" никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей премьер-лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.
- Для защитников "Спартака", особенно молодых, приход Терри – возможность повысить свое мастерство?
- Конечно. Как мы знаем, у Джона достаточно опыта. Он вообще лидер по натуре, это было заметно по его выступлениям во всех предыдущих командах. Спартаковцам есть что перенять у Терри на поле, вне его у англичанина тоже было много разных интересных историй, Джон многому может научить молодых футболистов.
- Терри не сыграет за красно-белых в Лиге Европы. Это потеря, или, если вы говорите, что британец не готов играть 90 минут, он все равно не выдержал бы нагрузок?
- Терри – скорее приобретение именно под чемпионат России. Тем более, что такой футболист может привлечь прирост болельщиков, хотя "Спартак" не страдает от недостатка фанатов.
"Спорт-Экспресс"
- В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к "Спартаку" станет еще больше, - говорит Нигматуллин. - Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. "Спартак" никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей премьер-лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.
- Для защитников "Спартака", особенно молодых, приход Терри – возможность повысить свое мастерство?
- Конечно. Как мы знаем, у Джона достаточно опыта. Он вообще лидер по натуре, это было заметно по его выступлениям во всех предыдущих командах. Спартаковцам есть что перенять у Терри на поле, вне его у англичанина тоже было много разных интересных историй, Джон многому может научить молодых футболистов.
- Терри не сыграет за красно-белых в Лиге Европы. Это потеря, или, если вы говорите, что британец не готов играть 90 минут, он все равно не выдержал бы нагрузок?
- Терри – скорее приобретение именно под чемпионат России. Тем более, что такой футболист может привлечь прирост болельщиков, хотя "Спартак" не страдает от недостатка фанатов.
"Спорт-Экспресс"
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