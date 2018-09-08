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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Селюк: Хеведес за 2 месяца получил 500 тысяч евро. Почему спортивный директор "Локо" до сих пор на своем месте?
Известный агент Дмитрий Селюк позитивно оценил идею подписания "Спартаком" бывшего защитника "Челси" и сборной Англии 37-летнего Джона Терри.
— Насколько оправдано "Спартаком" подписание Терри?
— Считаю, что надо смотреть на игрока с точки зрения его физического состояния. Но с этой сделкой "Спартак" приятно удивляет. Также важно, на каких условиях подписан Терри. Такое ощущение, что мое интервью на Sport24.ru про переход Яя Туре в "Олимпиакос" прочитали в "Спартаке" и пригласили Терри. Он лидер и профессионал. Один из флагманов футбола. Если он пришел и будет профессионально относиться к делу, то будет примером для молодежи.
— Что выделите в Терри?
— Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства "Спартака", учитывая, что основной защитник Жиго травмирован на длительный срок. И "Спартаку" в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист. Думаю, что Терри будет помощником Карреры на поле и будет руководить обороной "Спартака", оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов.
— Правильное приглашение?
— Обратите внимание, когда играет в "Зените" много молодых и приглашается Маркизио, то это правильно. Когда в сегодняшний "Спартак" подписывают Терри тоже правильно. А когда приглашаются пенсионеры в «Локомотив», то это неправильно. Вон Геркус много говорил про Хеведеса, но он опять больной и не тренируется. Если только взять его зарплату в 3 млн евро в год, значит в месяц получится порядка 250 тысяч евро. При этом Хеведес не играет два месяца, таким образом клуб заплатил уже 500 тысяч евро футболисту, который не играет и постоянно лечится. У меня следовательно вопрос, почему спортивный директор "Локомотива" до сих пор на своем месте?
Sport24
— Насколько оправдано "Спартаком" подписание Терри?
— Считаю, что надо смотреть на игрока с точки зрения его физического состояния. Но с этой сделкой "Спартак" приятно удивляет. Также важно, на каких условиях подписан Терри. Такое ощущение, что мое интервью на Sport24.ru про переход Яя Туре в "Олимпиакос" прочитали в "Спартаке" и пригласили Терри. Он лидер и профессионал. Один из флагманов футбола. Если он пришел и будет профессионально относиться к делу, то будет примером для молодежи.
— Что выделите в Терри?
— Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства "Спартака", учитывая, что основной защитник Жиго травмирован на длительный срок. И "Спартаку" в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист. Думаю, что Терри будет помощником Карреры на поле и будет руководить обороной "Спартака", оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов.
— Правильное приглашение?
— Обратите внимание, когда играет в "Зените" много молодых и приглашается Маркизио, то это правильно. Когда в сегодняшний "Спартак" подписывают Терри тоже правильно. А когда приглашаются пенсионеры в «Локомотив», то это неправильно. Вон Геркус много говорил про Хеведеса, но он опять больной и не тренируется. Если только взять его зарплату в 3 млн евро в год, значит в месяц получится порядка 250 тысяч евро. При этом Хеведес не играет два месяца, таким образом клуб заплатил уже 500 тысяч евро футболисту, который не играет и постоянно лечится. У меня следовательно вопрос, почему спортивный директор "Локомотива" до сих пор на своем месте?
Sport24
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