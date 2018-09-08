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Селюк: Хеведес за 2 месяца получил 500 тысяч евро. Почему спортивный директор "Локо" до сих пор на своем месте?

Известный агент Дмитрий Селюк позитивно оценил идею подписания "Спартаком" бывшего защитника "Челси" и сборной Англии 37-летнего Джона Терри.

— Насколько оправдано "Спартаком" подписание Терри?

— Считаю, что надо смотреть на игрока с точки зрения его физического состояния. Но с этой сделкой "Спартак" приятно удивляет. Также важно, на каких условиях подписан Терри. Такое ощущение, что мое интервью на Sport24.ru про переход Яя Туре в "Олимпиакос" прочитали в "Спартаке" и пригласили Терри. Он лидер и профессионал. Один из флагманов футбола. Если он пришел и будет профессионально относиться к делу, то будет примером для молодежи.

— Что выделите в Терри?

— Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства "Спартака", учитывая, что основной защитник Жиго травмирован на длительный срок. И "Спартаку" в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист. Думаю, что Терри будет помощником Карреры на поле и будет руководить обороной "Спартака", оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов.

— Правильное приглашение?

— Обратите внимание, когда играет в "Зените" много молодых и приглашается Маркизио, то это правильно. Когда в сегодняшний "Спартак" подписывают Терри тоже правильно. А когда приглашаются пенсионеры в «Локомотив», то это неправильно. Вон Геркус много говорил про Хеведеса, но он опять больной и не тренируется. Если только взять его зарплату в 3 млн евро в год, значит в месяц получится порядка 250 тысяч евро. При этом Хеведес не играет два месяца, таким образом клуб заплатил уже 500 тысяч евро футболисту, который не играет и постоянно лечится. У меня следовательно вопрос, почему спортивный директор "Локомотива" до сих пор на своем месте?

Sport24
Теги: Селюк Терри Хеведес
Сегодня, 20:38
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(2)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Сибирячок
А что, в Локо многих посадили за бездумную трату денег? Смородская на Колыме? Геркус вообще в Зенит метит, там таких плодят пачками.

Я ещё про Динаму не написал....

пиши только про Спартак

Сдрисни
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 22:03) #
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Цитата: Сибирячок
А что, в Локо многих посадили за бездумную трату денег? Смородская на Колыме? Геркус вообще в Зенит метит, там таких плодят пачками.

Я ещё про Динаму не написал....

пиши только про Спартак
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что, в Локо многих посадили за бездумную трату денег? Смородская на Колыме? Геркус вообще в Зенит метит, там таких плодят пачками.

Я ещё про Динаму не написал....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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