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Массимо Каррера: "Спартак" будет биться за новые трофеи

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его команда будет сражаться за новые трофеи.

"Я делаю все, что от меня зависит, чтобы победы пришли. Нужно работать еще больше, и все получится. Мы приложим все силы, чтобы пополнить коллекцию музея новыми экспонатами. Будем биться!", - сказал Каррера.

ФК "Спартак"
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 22:08
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(3)
№17 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Закипело говно у питерских сервантесов smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
у них сейчас прилив воодушевления

это объяснимо...Терри подписали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: К.А.
мы лучше за первое.

laughing хорошая шютка

Цитата: utekay
Цитата: К.А.
мы лучше за первое.

laughing хорошая шютка

а шутка ли?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
хорошая шютка

А попробуй у них сказать по-другому, заклюют. Тем паче, у них сейчас прилив воодушевления и краснобайства, после того, как ноги унесли из Питера,: впервые за многие годы, вернулись, не поджавши хвост, настоящими героями.

пс: небось, на этой почве, у Федуна премиальных требуют, за непросёр(статья у них такая в бюджете есть).


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
онятно,почему блесинги,шариковы-утекаи и городовые ещё не забанены

это давно понятно :))) совсем не новость

Цитата: oksva
Готовятся к битве с Кайратом ?

Там им Андрюша впердолит....Этого и боятся :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№12 Написал: whitefoxx Россия (Вчера, 23:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: oksva
" кропают " на ветках о Терри

Там даже бомжемодератор сблевнул. Теперь понятно,почему блесинги,шариковы-утекаи и городовые ещё не забанены

Эти для затравки (так саказать разбавить комментарии, не упоминаешь и комментариев меньше) мало интересно вообщем, резвые с питера режим минус с колонов включаем не стесняемся
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: Лечащий Врач Аделаида (Вчера, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
" кропают " на ветках о Терри

Там даже бомжемодератор сблевнул. Теперь понятно,почему блесинги,шариковы-утекаи и городовые ещё не забанены


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: oksva
Бомжи ещё не все здесь , странно

А этих троих ты за бомжей не считаешь?
Правильно,один-подзаборный,второй-Шариков,ну,и ребёнок

Ну , ты невнимательно читаешь . Я же написАл - " ещё не все " . Остальные , видать , пока " кропают " на ветках о Терри . Скоро сюда припрутся .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:43) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
мы лучше за первое.

laughing хорошая шютка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Лечащий Врач Аделаида (Вчера, 22:40) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Бомжи ещё не все здесь , странно

А этих троих ты за бомжей не считаешь?
Правильно,один-подзаборный,второй-Шариков,ну,и ребёнок


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи ещё не все здесь , странно . Готовятся к битве с Кайратом ? Унылые вы какие то .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 22:24) #
  • -6
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online

В прошлый раз было. И непрерывная тяжелая работа и 3 трофея . Делим на три опять, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:23) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Копа десоль же вроде отменили
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:22) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
побьётесь за 5-6 место

не охота нам с вами биться.мы лучше за первое.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:16) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Пока биться получается. Играть - не очень.

ну вы это...не отчаивайтесь. побьётесь за 5-6 место


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 22:14) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хари Кришна, Кришна Хари, Хари -Хари...Секта...Каррера! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пока биться получается. Играть - не очень.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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