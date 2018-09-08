Массимо Каррера: "Спартак" будет биться за новые трофеи

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его команда будет сражаться за новые трофеи."Я делаю все, что от меня зависит, чтобы победы пришли. Нужно работать еще больше, и все получится. Мы приложим все силы, чтобы пополнить коллекцию музея новыми экспонатами. Будем биться!", - сказал Каррера.