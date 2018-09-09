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Иван Обляков: очень хочу сыграть с "Уфой", но праздновать гол точно не буду

Новичок ЦСКА полузащитник Иван Обляков признался, что хочет сыграть против "Уфы", которая станет соперником армейцев в 7-м туре российской Премьер-Лиги. При этом 20-летний футболист подчеркнул, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды, если сумеет забить.

"Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч. Я очень уважаю болельщиков "Уфы", сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду", - цитирует Облякова Sport24.ru.
Теги: Обляков Уфа ЦСКА
Сегодня, 08:14
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 11:55) #
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online

Нужно внести в Правила -
ЗАПРЕТ играть против своих команд в сезон (год) перехода,
только на следующий сезон - через год !!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
забей сначала
а то все эти громкие слова...мода


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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