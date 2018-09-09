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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Иван Обляков: очень хочу сыграть с "Уфой", но праздновать гол точно не буду
Новичок ЦСКА полузащитник Иван Обляков признался, что хочет сыграть против "Уфы", которая станет соперником армейцев в 7-м туре российской Премьер-Лиги. При этом 20-летний футболист подчеркнул, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды, если сумеет забить.
"Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч. Я очень уважаю болельщиков "Уфы", сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду", - цитирует Облякова Sport24.ru.
"Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч. Я очень уважаю болельщиков "Уфы", сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду", - цитирует Облякова Sport24.ru.
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