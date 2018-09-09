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Президент "Ростова": сделали Магнуссону более выгодное предложение, но он выбрал ЦСКА

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, почему исландский защитник Хердюр Магнуссон выбрал не ростовчан, а ЦСКА.

"Переговоры с исландцем велись еще с прошлого года – и в летнее трансферное окно, и в зимнее. В летнее трансферное окно этого года игроку было сделано более выгодное предложение, нежели у ЦСКА.

Но игрок имеет маниакальное желание играть в Лиге чемпионов, что и определило его выбор в пользу ЦСКА", - цитирует Арутюнянца DonNews.
Теги: Ростов Магнуссон ЦСКА
Сегодня, 09:09
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6
(0)
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (0)

С чего это вдруг желание играть в ЛЧ стало "маниакальным"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:47) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
К.А.,
Ты его со своим клубом не перепутал?Это ваши бездари попасть туда не могут,а мы стабильно там играем.Завидуй молча:умнее выглядеть будешь.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:09) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
о чем он наверняка очень сожалеет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 09:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
не всегда "деньги решают всё"
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Они рассчитывали, что он захочет потусоваться в родной диаспоре, а он предпочёл футбол. Видимо понимает, что всю жизнь в диаспоре не проживёшь: рано или поздно всё равно надо будет осваивать разные страны и их чемпионаты в одиночку - так почему-бы не начать привыкать к этому сейчас? Чем старше, тем учиться сложнее.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:25) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
маниакальное?наверное в хорошем смысле
кто ж не хочет играть в ЛЧ?
Ростов свой выстрел сделал, как в свое время Спартак-Алания и свалил в небытие
ну не верю я что Ростов повторит Бердыевский путь
да и мутки у вас там какие-то сомнительные


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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