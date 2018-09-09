Новости партнеров

Артем Дзюба и Кудряшов не сыграют с Чехией

Нападающий сборной России Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов точно не сыграют в контрольном матче против Чехии. Об этом сообщается в телеграм-канале Василия Конова.

Оба футболиста получили повреждения в матче Лиги наций с Турцией (2:1) и сегодня из Ростова-на-Дону, где 10 сентября пройдет следующая игра россиян, вылетели в Москву для дальнейшего обследования.
Теги: Дзюба Кудряшов Сборная России
Сегодня, 09:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(3)
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
А если бы повреждения получили спартаковцы

Кудряшов кто? Зенитовец?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (0)
online

Чалова вызвали ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (0)
online

ну и хорошо, Дзюбе явно не помешает отдохнуть. хорошо бы еще Кузяева и Ерохина в запасе оставили.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Parshin
если Дзюба АС. не будет играть, то Сборная России - ПРОИГРАЕТ Чехии

И чё? Обычный товарняк, ни на хрен не нужный, кроме как посмотреть новых игроков и дать им международный опыт.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: Parshin (Сегодня, 11:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну , если Дзюба АС. не будет играть, то Сборная России - ПРОИГРАЕТ Чехии. Чехи, после поражения на своем поле от Украины в Лиге Наций, сейчас страшно злые и мотивированные - раскатают Россию...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Тренируйтесь,тренируйтесь!А то во втором тайме в Турции на карачках ползали!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 10:54) #
  • -2
  •  (2)
online

Старая схема.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: utekay
нахрен не нужны такие турниры

А если бы повреждения получили спартаковцы, либо краснодарцы с цсковцами ты бы громче всех орал, что нужно ещё пару турниров подобных организовать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:30) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
нахрен не нужны такие турниры


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кудряшов точно не потеря...Абсолютно нулевой
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 09:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
вечно после сборной ломаные
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:45) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
Если на поле будет хоть одна деревяшка дрезинская - это 100% просёр.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.