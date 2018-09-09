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Александр Бубнов: если функционально Терри в порядке, то "Спартак" всё сделал правильно

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о перспективах перехода Джона Терри в московский клуб.

"Терри – опытный физически сильный защитник, который прекрасно выбирает позицию, эффективно действует на стандартах, долго играл на высочайшем уровне. К тому же он достается "Спартаку" в качестве свободного агента. Рядом с таким мастером другие игроки обороны будут чувствовать себя увереннее, англичанину есть что подсказать новым партнерам, чему научить. Если функционально Терри в порядке, то это, безусловно, выгодная для клуба сделка", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Терри Спартак
Сегодня, 11:24
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№5 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Bairys
Ну а что, и правда. Хотя бы в качестве играющего тренера защитников будет точно полезен с его громадным опытом. Игнашевич отпылил на чемпионате же

И многие заметили. что рядом с Игнашевичем и Кутепов вроде как играет...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну а что, и правда. Хотя бы в качестве играющего тренера защитников будет точно полезен с его громадным опытом. Игнашевич отпылил на чемпионате же
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Терек»
Человек, который выиграл всё, кроме ЧМ И ЧЕ (на которые уже он не попадёт никогда футболистом) будет играть на 100% (нет, конечно) за какой-то там Спартак, который даже до финала еврокубков дойти не может.

Ну вы поняли... joy

Или Бранислав Иванович играет хотя бы на уровне Гарая?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 11:42) #
  • -4
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online

Когда в команде возрастные игроки ( 30+...), то не приходится удивляться отчего это российских команд не хватает на вторую половину 2-го тайма, на последние полчаса игры - просто силы заканчиваются, выдыхаются...
Четвертый десяток лет ( начинается с 30...) - это Биология! Очень редко кому удается поддерживать функционал и скорость в таком возрасте, а футболисты без скорости и без способности выдержать в темпе всю игру - это, как не печально, не первый уровень, а то и второй сорт ! Если бы все было так просто после 30 лет, то футболисты играли бы и до 40 лет и после... - такой-то опыт с годами! Однако - Нет - Красная линия для многих после 30 лет ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Щура, ты в свои 37 был в порядке?


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
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