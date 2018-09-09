Нисимура дебютирует за ЦСКА

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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Нисимира был приобретен в летнее трансферное окно у клуба "Вегалта Сендай". Игрок еще не играл в официальных матчах.
? Наш состав на товарняк с Арсеналом! Кто угадает, какой игрок на какой позиции окажется, тот молодец ? #даешьмолодежь pic.twitter.com/nty7JJEi1A— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 9, 2018
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