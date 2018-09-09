Нисимура дебютирует за ЦСКА

? Наш состав на товарняк с Арсеналом! Кто угадает, какой игрок на какой позиции окажется, тот молодец ? #даешьмолодежь pic.twitter.com/nty7JJEi1A — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 9, 2018

Японский новичок "красно-синих" попал в состав на товарищеских матч против тульского "Арсенала"Нисимира был приобретен в летнее трансферное окно у клуба "Вегалта Сендай". Игрок еще не играл в официальных матчах.