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Нисимура дебютирует за ЦСКА

Японский новичок "красно-синих" попал в состав на товарищеских матч против тульского "Арсенала"

Нисимира был приобретен в летнее трансферное окно у клуба "Вегалта Сендай". Игрок еще не играл в официальных матчах.

Теги: ЦСКА Нисимура
Сегодня, 14:09
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№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
У японца, если его фамилию прочитать с конца получается вполне РУССКАЯ фамилия -
Нисимура - Арумисин
А, что - хорошая русская фамилия - АРУМИСИН !!! ))

blush
Очень похоже на обрусевшую армянскую фамилию (Багдасаров - Багдасарян, Оганезов - Оганесян, Айвазовский - Айвазян и т.п.) Арумисян!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:32) #
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  •  (2)
online

У японца, если его фамилию прочитать с конца получается вполне РУССКАЯ фамилия -
Нисимура - Арумисин
А, что - хорошая русская фамилия - АРУМИСИН !!! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Помазун
Набабкин - Бекао - Тикнизян
Ефремов - Гордюшенко - Жамалетдинов
Нисимура - Жиронкин
Эрнандес

Нисимура и Жиронкин инсайды.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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