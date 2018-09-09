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Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет

Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет

Бывший футболист московского "Спартака" поделился мнением о переходе английского защитника Терри в стан "красно-белых":

- Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после "Челси" куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в "Спартак". Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и "Спартака", и всей РПЛ. Станет ли он одним

Он не может играть за "Спартак" в Лиге Европы? Это наводит на мысль, а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, - цитирует бывшего игрока "Спорт-Экспресс".

фото: sportsdaily.ru
Теги: Мостовой Терри Спартак
Сегодня, 14:41
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(2)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он же в группе не может играть?В плей офф понадобится.А если не выходить из такой группы,то лучше вообще не играть


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№7 Написал: suvirinimas (Сегодня, 15:13) #
  • +1
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По-моему у Мостового крыша съехала. Он говорит вещи за которые должно быть стыдно футболисту, который играл в знаменитой команде и даже в Европе. Да будет тебе Мостовой известны элементарные вещи: Молодые игроки должны воспитываться в юношеских и молодежных командах, а потом через конкуренцию пробиваться в состав команды которая борется за чемпионство и тем более в Европейских кубках. Мышления у Мостового ноль. А может это от зависти что некоторые игроки после 30 еще востребованны, а он никому не нужен? Ну а это уже зависит от самого тебя недалекий Мостовой.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодым защитникам играть рядом с Терри великолепная школа!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Для внутреннего использования...странно. А ведь время ещё было.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Соглашусь с Мостовым.
Терри - это маразм Спартака. disappointed_relieved
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А Мостовой бывает чем-нибудь доволен, касаемо футбола??


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:52) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а у кого молодняку учиться? только у таких.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 14:48) #
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  •  (2)

да это не важно игроков 2 скамейки а дыру прикрыть в защите не кем wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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