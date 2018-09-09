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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет
Бывший футболист московского "Спартака" поделился мнением о переходе английского защитника Терри в стан "красно-белых":
- Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после "Челси" куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в "Спартак". Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и "Спартака", и всей РПЛ. Станет ли он одним
Он не может играть за "Спартак" в Лиге Европы? Это наводит на мысль, а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, - цитирует бывшего игрока "Спорт-Экспресс".
фото: sportsdaily.ru
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