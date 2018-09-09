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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Динамо" и "Енисей" сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
Официальный твиттеры команды сообщили стартовые составы.
Наш состав на сегодняшнюю контрольную игру с @FCEnisey в Новогорске #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/PkC4vMJ4O9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 9, 2018
Наш состав на товарищеский матч с @FCDM_official #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/souX8HJWX9— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 9, 2018
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