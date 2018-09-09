Новости партнеров

"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Кайратом"

Официальный твиттер питерского клуба опубликовал, кто же именно в составе "Зенита" начнет игру в старте.


Аршавин: не хотел бы играть против "Зенита" в официальном матче
Теги: Зенит Кайрат
Сегодня, 16:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
поглядим на молодёжь...Прудников это не тот надеюсь


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (1)

Неужели Терентьев правда в атаке играть будет?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Эх, жаль не посмотрю.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.