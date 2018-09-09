Агент Паредеса: "Милан"? Может, новости появятся позже

Агент аргентинского полузащитника Паредеса, выступающего за питерский "Зенит", прокомментировал слухи об интересе "Милана" к его клиенту:– Связывались ли с вами представители "Милана" по поводу трансфера Паредеса?– Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее, - цитирует агента "Спорт-Экспресс".Ранее одно из итальянских изданий писало о том, что зимой хавбек может переехать в "Милан".