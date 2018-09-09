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Агент Паредеса: "Милан"? Может, новости появятся позже

Агент аргентинского полузащитника Паредеса, выступающего за питерский "Зенит", прокомментировал слухи об интересе "Милана" к его клиенту:

– Связывались ли с вами представители "Милана" по поводу трансфера Паредеса?

– Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее, - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее одно из итальянских изданий писало о том, что зимой хавбек может переехать в "Милан".
Теги: Паредес Зенит Милан
Сегодня, 16:48
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Терек»
Какой Милан? Только "Дрезина" в качестве наказания.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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