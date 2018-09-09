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Дзюба сегодня пройдет медобследование

Нападающий сборной России и "Зенита" после встречи с болельщиками отправился на медобследование, сообщает "Спорт-Экспресс".

7-го сентября национальная команда России на выезде обыграла команду Турции в Лиге наций. Дзюба принял участие в матче и забил победный гол.

После игры у форварда возник дискомфорт в области поясницы, из-за чего он пропустит товарищескую игру против команды Чехии.

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Теги: Зенит сборная России Дзюба
Сегодня, 17:17
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№5 Написал: GPS (Сегодня, 18:39) #
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Цитата: utekay
надеюсь ничего серьёзного

Дискомфорт в районе поясницы..
Походу его чпокнули. Орзул? Не думаю...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
надеюсь ничего серьёзного


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 18:24) #
  • -1
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Цитата: Победоносный Зенит
Он нужен клубу

"Арсеналу" из Тулы... smirk
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он нужен клубу, а в товарняках могут и другие сыграть.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 17:56) #
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  •  (7)
online

Начинается цырк
..как перед евро ....травмы симулировать ....за сборную не сможет в среду а в субботу через 3 дня полный матч за зенит ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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