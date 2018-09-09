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Маркизио раздал автографы болельщикам "Зенита" (видео)

Маркизио раздал автографы болельщикам "Зенита" (видео)

Звездный новичок "сине-бело-голубых" Маркизио раздал автографам болельщикам питерского клуба, видео этого опубликовал официальный твиттер "Зенита".



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Теги: Зенит Маркизио
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