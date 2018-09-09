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Кафельников - о Терри: мастерство не пропьешь

Бывший теннисист и болельщик московского "Спартака" поделился мнение о переходе Терри в стан "красно-белых":

- С точки зрения имиджа подписание Терри - безусловно значимое событие, Джон - футболист мирового масштаба, был капитаном сборной Англии, неоднократно брал титул в АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов. Надеюсь, что молодые ребята, в особенности, те, которых подтягивают из "Спартака-2", почерпнут для себя много полезного благодаря работе с таким профессионалом.

Возраст? Культуру паса у него никто не заберет даже в 70. У Джона есть качества, которые, что называется, не пропьешь. Терри хорошо двигается в штрафной, выбирает позицию. Спартаковской молодежи, кстати, для развития полезно будет понаблюдать за британцем в этом плане, - приводит слова бывшего теннисиста "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 18:44) #
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Согласен ....да и 37 лет не такой уж и страшный возврат. ....навас, игнашевич ...в 38 у нас в лиге были одни из лучших цз ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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