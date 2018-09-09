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"Динамо" уступило "Енисею"

Московские "динамовцы" проиграли "Енисею" в товарищеской игре. Единственный гол в матче забил Обрадович.

Теги: Динамо Енисей
Сегодня, 18:37
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