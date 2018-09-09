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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тренер сборной Чехии: подготовились к матчу с Россией очень серьезно
Главный рулевой национальной команды Чехии Карел Яролим поделился своими ожиданиями от матча против сборной России:
- Насколько вам тяжело работать, учитывая, что в составе сейчас нет звездных игроков?
- Этих игроков не хватает, но мы проходим определенный этап в развитии. Надеемся, что вырастет поколение, которое продолжит успешную историю сборной. На что мы обращали внимание при подготовке? Мы тщательно разобрали все ошибки, допущенные в матче Лиги наций с Украиной. Основная проблема была в том, что у нас не получилось контролировать мяч. К матчу с Россией мы подготовились очень серьезно. Сборная России находится на подъеме. Мы приложим все усилия для того, чтобы оказать давление на соперника. Нравится ли мне футбол, в который играет Россия? Перед началом чемпионата мира у России не было выдающихся результатов. Но команда сплотилась и показала себя с лучшей стороны на турнире, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
- Насколько вам тяжело работать, учитывая, что в составе сейчас нет звездных игроков?
- Этих игроков не хватает, но мы проходим определенный этап в развитии. Надеемся, что вырастет поколение, которое продолжит успешную историю сборной. На что мы обращали внимание при подготовке? Мы тщательно разобрали все ошибки, допущенные в матче Лиги наций с Украиной. Основная проблема была в том, что у нас не получилось контролировать мяч. К матчу с Россией мы подготовились очень серьезно. Сборная России находится на подъеме. Мы приложим все усилия для того, чтобы оказать давление на соперника. Нравится ли мне футбол, в который играет Россия? Перед началом чемпионата мира у России не было выдающихся результатов. Но команда сплотилась и показала себя с лучшей стороны на турнире, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
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