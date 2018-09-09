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На товарищеский матч "Зенита" пришли 40 122 зрителя

На товарищескую игру против "Кайрата", за который выступает Андрей Аршавин, а также на презентацию Маркизио в Санкт-Петербурге пришли 40 122 зрителя.


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Теги: Зенит Аршавин Кайрат Маркизио
Сегодня, 19:34
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(8)
№26 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit1970
Приятно когда вонючие свиньи так голосят !!! Завидуют ***!!!

Тебе приятно, а мне противно до блевотни..., от осознания того, что в мире ещё существуют ублюдочные существа, готовые смешать с говном даже самое хорошее и безобидное, и тащиться от этого.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№25 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
если кто не знал.

если кто не знал стадион Зениту строил город, а не частное лицо. wink
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№24 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 20:54) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Приятно когда вонючие свиньи так голосят !!! Завидуют ***!!!
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
№23 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:30) #
  • -1
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За питерских можно только порадоваться. Могут себе позволить. На халяву и уксус сладкий.(с)
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№22 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:28) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
удивительно просто...сколько свинячего гавна и желчи вылилось из-за простого тов.матча Великого Зенита.

ничего удивительного, примитивная зависть, спартак в работе с болельщиками отстал на много лет


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№21 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:28) #
  • -1
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: papic777
смешно, государство разрешает Федуну воровать столько денег что он может содержать футбольный клуб и построить ему сарай.

Зачем воровать? Если разрешает, то это просто брать.

А вообще-то, если две компании с одинаковым успехом сосут российские недры, но одна из них типа как государственная, а другая - типа просто еврейская, вы разницу в чем видите?

Я в том, что государственную облагают обязательствами, а еврей просто нашу с вами нефть сосет. Ну, и какой-нибудь пшик на красно-белое зрелище напыляет. Опять же, вложение в спорт - преференции при налогообложении, если кто не знал.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:26) #
  • -5
  •  (17)
online

Цитата: Marlboro
40 тыщ бомжей в одном месте, картина отвратительная конечно.

Их сегодня бесплатно дезинфицировали.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№19 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
40 тыщ бомжей в одном месте, картина отвратительная конечно.

до чего же ты убогий тип
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№18 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:25) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
удивительно просто...сколько свинячего гавна и желчи вылилось из-за простого тов.матча Великого Зенита.

Им такого и не снилось, а если и затеют, то встанет вопрос, где найти среди свиней такую легенду, чтобы на неё пришло хотя бы 15тыс. человек? Даже если двадцать легенд местного пошиба пригласить, все равно придут столько же, как на одну, это 100%.
От того и злословят, обделённые.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№17 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:22) #
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
40 тыщ бомжей в одном месте, картина отвратительная конечно.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:15) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
После презентации и фуршета, все 10 тыс. свиней расползились бы по своим хлевам.

я смотрю,ты главный обсос среди бомжей...так,напомнил
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:11) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
удивительно просто...сколько свинячего гавна и желчи вылилось из-за простого тов.матча Великого Зенита.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 20:07) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
отсутствие госфинансирования,полагаю.

смешно, государство разрешает Федуну воровать столько денег что он может содержать футбольный клуб и построить ему сарай.
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:06) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
отсутствие госфинансирования,полагаю.

прямо таки бедные евреи...
а вам еще пенсионера из Англии кормить blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:04) #
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
«Динамо» М
зеваки пришли на халяву посмотреть на баклан арену
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papic777
что мешает вам это повторить?

отсутствие госфинансирования,полагаю.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:01) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Ваше дело тупое. Раздайте бесплатные билеты на товарняк Спартака, и глянем сколько придет.
Хотя "Федун" и "бесплатно" плохо сочетаются

Балбес, Зенит ни копейки в стройку стадиона не вложил
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 20:01) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
Спартак собрал бы на возможный матч с Пахтакором, да еще и по случаю презентации Терри.

После презентации и фуршета, все 10 тыс. свиней расползились бы по своим хлевам.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 19:56) #
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
КАМАЗ
Это ничто по сравнению с тем, что Спартак собрал бы на возможный матч с Пахтакором, да еще и по случаю презентации Терри.

Правда, пришлось бы дополнительно фан-зону рядом со стадионом организовывать.

И, конечно, Зенит впаривал беспланые билеты сотрудникам госучреждений и переодетым военным с последующим отчетом о посещении. Это само собой.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:55) #
  • +7
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Судя по тому как облезлые минусуют наше дело правое

Ваше дело тупое. Раздайте бесплатные билеты на товарняк Спартака, и глянем сколько придет.
Хотя "Федун" и "бесплатно" плохо сочетаются laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 19:52) #
  • +13
  •  (21)

Цитата: SPV 77
Сколько пафоса в голой правде
Билеты доступны бесплатно на tickets.fc-zenit.ru; каждый желающий может взять до двух билетов для себя, своих друзей и семьи. smile

посещаемость фиксируется не по отданым билетам, а по тем кто прошел на трибуны. для товарищеской игры 40 тыс зрителей...в Москве на игры РПЛ меньше ходит. ну и что что билеты бесплатные. спасибо Зениту что дал своим болельщикам бесплатно посмотреть футбол
А Андрею Аршавину спасибо за блестящую карьеру! Легенда!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:51) #
  • -12
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
ни совести у тебя нет,ни сострадания.

Судя по тому как облезлые минусуют наше дело правое joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 19:50) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Сколько пафоса в голой правде
Билеты доступны бесплатно

что мешает вам это повторить?
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:47) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Сколько пафоса в голой правде
Билеты доступны бесплатно на tickets.fc-zenit.ru; каждый желающий может взять до двух билетов для себя, своих друзей и семьи. smile

ни совести у тебя нет,ни сострадания.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:43) #
  • +12
  •  (24)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фактор Аршавина...., таких легенд в России ни у кого нет. А если и есть, дани уважения такой не выразят, не дано.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:42) #
  • -14
  •  (26)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько пафоса в голой правде
Билеты доступны бесплатно на tickets.fc-zenit.ru; каждый желающий может взять до двух билетов для себя, своих друзей и семьи. smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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