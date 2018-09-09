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"Зенит" обыграл "Кайрат"

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Теги: Зенит Кайрат Дриусси
Сегодня, 20:03
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(3)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Хотел на Терентьев посмотреть, так и не удалось. Может кто расскажет, что из себя представляет на сегодняшний день?

все старались, никто особо не выделялся...Терентьева заменили в середине второго.
Да...Краневиттер - отстой.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
отел на Терентьев посмотреть, так и не удалось. Может кто расскажет, что из себя представляет на сегодняшний день?


Дык, нету тут никого...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хотел на Терентьев посмотреть, так и не удалось. Может кто расскажет, что из себя представляет на сегодняшний день?


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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