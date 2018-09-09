"Зенит" обыграл "Кайрат"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Все! 1:0! С победой, сине-бело-голубые!#ЗенитКайрат pic.twitter.com/ktc0gsTmAD— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 9, 2018
Аршавин: не хотел бы играть против "Зенита" в официальном матче
Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину
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Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио
«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
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