Новости партнеров

Тренер "Кайрата": то, как болельщики встретили Аршавина, - самое красивое в футболе

Главный тренер "Кайрата", проигравшего "Зениту" товарищескую встречу, Карлос Алос Феррер поделился своим мнением насчет встречи Аршавина фанатами питерского клуба:

- Это был важный матч для нас, чтобы поддержать соревновательный ритм. Приятно было сыграть против этой команды на таком стадионе. И у нас, и у "Зенита" были потери в составе из-за матчей сборных, но это дало возможность дать игровое время ближайшему резерву.

Мы довольны, что Аршавин смог вернуться домой. Это самое красивое что может быть в футболе - то, как его встретили и приветствовали болельщики. В этом сезоне в чемпионате Казахстана он провел много матчей с первых минут, но из-за возраста и физических кондиций ему требуется время для отдыха.

Аршавин - очень важный для нас футболист, он главный ассистент в чемпионате, много забивает. Это опытный игрок, который отлично понимает футбол и сильно помогает команде как на поле, так и за его пределами, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео)
Теги: Кайрат Аршавин Зенит
Сегодня, 21:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А у тренера имя есть?
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (1)
online

А как сыграли?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.