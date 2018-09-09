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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Тренер "Кайрата": то, как болельщики встретили Аршавина, - самое красивое в футболе
Главный тренер "Кайрата", проигравшего "Зениту" товарищескую встречу, Карлос Алос Феррер поделился своим мнением насчет встречи Аршавина фанатами питерского клуба:
- Это был важный матч для нас, чтобы поддержать соревновательный ритм. Приятно было сыграть против этой команды на таком стадионе. И у нас, и у "Зенита" были потери в составе из-за матчей сборных, но это дало возможность дать игровое время ближайшему резерву.
Мы довольны, что Аршавин смог вернуться домой. Это самое красивое что может быть в футболе - то, как его встретили и приветствовали болельщики. В этом сезоне в чемпионате Казахстана он провел много матчей с первых минут, но из-за возраста и физических кондиций ему требуется время для отдыха.
Аршавин - очень важный для нас футболист, он главный ассистент в чемпионате, много забивает. Это опытный игрок, который отлично понимает футбол и сильно помогает команде как на поле, так и за его пределами, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео)
- Это был важный матч для нас, чтобы поддержать соревновательный ритм. Приятно было сыграть против этой команды на таком стадионе. И у нас, и у "Зенита" были потери в составе из-за матчей сборных, но это дало возможность дать игровое время ближайшему резерву.
Мы довольны, что Аршавин смог вернуться домой. Это самое красивое что может быть в футболе - то, как его встретили и приветствовали болельщики. В этом сезоне в чемпионате Казахстана он провел много матчей с первых минут, но из-за возраста и физических кондиций ему требуется время для отдыха.
Аршавин - очень важный для нас футболист, он главный ассистент в чемпионате, много забивает. Это опытный игрок, который отлично понимает футбол и сильно помогает команде как на поле, так и за его пределами, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео)
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