Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:55
Македония победила Армению, Кипр оказался сильнее Словении, Гибралтар уступил Лихтенштейну
Македония победила Армению, Кипр оказался сильнее Словении, Гибралтар уступил Лихтенштейну
Вчера, 23:38
Франция обыграла команду Нидерландов
Франция обыграла команду Нидерландов
Вчера, 23:25
Рашид Рахимов: проблем в игре у нас достаточно
Рашид Рахимов: проблем в игре у нас достаточно
Вчера, 22:51
Манчини: меня не беспокоит критика
Манчини: меня не беспокоит критика
Вчера, 22:41
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (4)
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (4)
Вчера, 22:23
Артем Дзюба: пора становиться чемпионом (1)
Артем Дзюба: пора становиться чемпионом (1)
Вчера, 22:13
Сергей Семак: Маркизио нужно время
Сергей Семак: Маркизио нужно время
Вчера, 21:53
Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео) (2)
Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео) (2)
Вчера, 21:30
Дания обыграла Уэльс, Болгария была сильнее Норвегии
Дания обыграла Уэльс, Болгария была сильнее Норвегии
Вчера, 21:18
Игрок "Краснодара" принес победу сборной Грузии (1)
Игрок "Краснодара" принес победу сборной Грузии (1)
Вчера, 21:14
Тренер "Кайрата": то, как болельщики встретили Аршавина, - самое красивое в футболе (3)
Тренер "Кайрата": то, как болельщики встретили Аршавина, - самое красивое в футболе (3)
Вчера, 21:05
Бендтнер сломал челюсть водителю такси
Бендтнер сломал челюсть водителю такси
Вчера, 20:53
Промес в старте сборной Голландии на матч с Францией
Промес в старте сборной Голландии на матч с Францией
Вчера, 20:19
Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать (6)
Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать (6)
Вчера, 20:03
"Зенит" обыграл "Кайрат" (3)
"Зенит" обыграл "Кайрат" (3)
Вчера, 19:46
Маркизио дебютировал за "Зенит" в матче с "Кайратом" (3)
Маркизио дебютировал за "Зенит" в матче с "Кайратом" (3)
Вчера, 19:34
На товарищеский матч "Зенита" пришли 40 122 зрителя (30)
На товарищеский матч "Зенита" пришли 40 122 зрителя (30)
Вчера, 19:07
Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео) (3)
Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео) (3)
Вчера, 18:54
Была названа сумма отступных за Промеса в "Севилье" (11)
Была названа сумма отступных за Промеса в "Севилье" (11)
Вчера, 18:37
"Динамо" уступило "Енисею"
"Динамо" уступило "Енисею"
Вчера, 18:16
Кафельников - о Терри: мастерство не пропьешь (13)
Кафельников - о Терри: мастерство не пропьешь (13)
Вчера, 18:00
"Зенит" представил Маркизио (5)
"Зенит" представил Маркизио (5)
Вчера, 17:57
Украина обыграла Словакию благодаря пенальти
Украина обыграла Словакию благодаря пенальти
Вчера, 17:48
Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину (2)
Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину (2)
Вчера, 17:30
Маркизио раздал автографы болельщикам "Зенита" (видео) (1)
Маркизио раздал автографы болельщикам "Зенита" (видео) (1)
Вчера, 17:17
Дзюба сегодня пройдет медобследование (7)
Дзюба сегодня пройдет медобследование (7)
Вчера, 17:05
Один человек погиб в давке перед игрой Мадагаскар - Сенегал (5)
Один человек погиб в давке перед игрой Мадагаскар - Сенегал (5)
Вчера, 16:48
Агент Паредеса: "Милан"? Может, новости появятся позже (1)
Агент Паредеса: "Милан"? Может, новости появятся позже (1)
Вчера, 16:41
"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Кайратом" (3)
"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Кайратом" (3)
Вчера, 16:14
Ледяхов не рассказал, почему ушёл из "Ахмата" (1)
Ледяхов не рассказал, почему ушёл из "Ахмата" (1)
Вчера, 16:10
Роналду: Месси играет лучше? Зато он не такой красивый, как я (1)
Роналду: Месси играет лучше? Зато он не такой красивый, как я (1)
Вчера, 15:49
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
Вчера, 15:38
Дмитрий Черышев: aнгличане ковыряются против России (8)
Дмитрий Черышев: aнгличане ковыряются против России (8)
Вчера, 15:26
Дзюба: меня хотели закопать (21)
Дзюба: меня хотели закопать (21)
Вчера, 15:11
Памела Андерсон рассталась с Рами из-за его детей (3)
Памела Андерсон рассталась с Рами из-за его детей (3)
Вчера, 15:00
Нигматуллин: Лунев готов составить конкуренцию Акинфееву (9)
Нигматуллин: Лунев готов составить конкуренцию Акинфееву (9)
Вчера, 14:46
Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео) (16)
Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео) (16)
Вчера, 14:41
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (20)
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (20)
Вчера, 14:09
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
Вчера, 13:42
Сборная России тренируется без Дзюбы и Кудряшова (1)
Сборная России тренируется без Дзюбы и Кудряшова (1)
Вчера, 13:35
Маркизио провел первую тренировку в "Зените" (9)
Маркизио провел первую тренировку в "Зените" (9)
Вчера, 13:21
Очередь на встречу с Артемом Дзюбой (видео) (9)
Очередь на встречу с Артемом Дзюбой (видео) (9)
Сергей Семак: Маркизио нужно время
Главный тренер питерского "Зенита" подвел итоги товарищеского матча против "Кайрата" и рассказал, что Маркизио в любом случае потребуется время на адаптацию:
- Огромное спасибо болельщикам, поддержка была фантастическая. Важно было дать возможность сыграть тем, кто не вызван в сборные, кто играет меньше, чем хотелось бы, посмотреть на молодых игроков. Оценивать их игру сейчас сложно, особенно когда эмоции бьют через край. Есть определенное понимание, от кого и что мы можем требовать. В дальнейшем будем привлекать тех из них, кто заслужит право играть в главной команде в такой атмосфере, на родном стадионе.
Маркизио? Ему нужно время, чтобы набрать боевую форму. У каждого организма свои особенности, которых мы пока не знаем. Он только вчера прилетел, и сразу с корабля на бал. Сегодня хотелось, чтобы он почувствовал атмосферу, познакомился с болельщиками. Дальше будем смотреть.
– Летом вы говорили, что у вас есть пожелания по усилению к руководству. Маркизио был среди них?
– Это внутрикомандная кухня. Придя летом в команду и разобравшись с составом, я высказал свои пожелания. Думаю, руководство с ними согласилось, но, к сожалению, в период трансферной кампании не удалось усилить те позиции, которые мы хотели, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс"
Клаудио Маркизио: чемпионат России? Это не уровень Серии А (Видео)
- Огромное спасибо болельщикам, поддержка была фантастическая. Важно было дать возможность сыграть тем, кто не вызван в сборные, кто играет меньше, чем хотелось бы, посмотреть на молодых игроков. Оценивать их игру сейчас сложно, особенно когда эмоции бьют через край. Есть определенное понимание, от кого и что мы можем требовать. В дальнейшем будем привлекать тех из них, кто заслужит право играть в главной команде в такой атмосфере, на родном стадионе.
Маркизио? Ему нужно время, чтобы набрать боевую форму. У каждого организма свои особенности, которых мы пока не знаем. Он только вчера прилетел, и сразу с корабля на бал. Сегодня хотелось, чтобы он почувствовал атмосферу, познакомился с болельщиками. Дальше будем смотреть.
– Летом вы говорили, что у вас есть пожелания по усилению к руководству. Маркизио был среди них?
– Это внутрикомандная кухня. Придя летом в команду и разобравшись с составом, я высказал свои пожелания. Думаю, руководство с ними согласилось, но, к сожалению, в период трансферной кампании не удалось усилить те позиции, которые мы хотели, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс"
Клаудио Маркизио: чемпионат России? Это не уровень Серии А (Видео)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.