Сергей Семак: Маркизио нужно время

Главный тренер питерского "Зенита" подвел итоги товарищеского матча против "Кайрата" и рассказал, что Маркизио в любом случае потребуется время на адаптацию:- Огромное спасибо болельщикам, поддержка была фантастическая. Важно было дать возможность сыграть тем, кто не вызван в сборные, кто играет меньше, чем хотелось бы, посмотреть на молодых игроков. Оценивать их игру сейчас сложно, особенно когда эмоции бьют через край. Есть определенное понимание, от кого и что мы можем требовать. В дальнейшем будем привлекать тех из них, кто заслужит право играть в главной команде в такой атмосфере, на родном стадионе.Маркизио? Ему нужно время, чтобы набрать боевую форму. У каждого организма свои особенности, которых мы пока не знаем. Он только вчера прилетел, и сразу с корабля на бал. Сегодня хотелось, чтобы он почувствовал атмосферу, познакомился с болельщиками. Дальше будем смотреть.– Это внутрикомандная кухня. Придя летом в команду и разобравшись с составом, я высказал свои пожелания. Думаю, руководство с ними согласилось, но, к сожалению, в период трансферной кампании не удалось усилить те позиции, которые мы хотели, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс"