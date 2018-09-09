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Артем Дзюба: пора становиться чемпионом

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своей следующей цели:

- В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен.

Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.

Чемпионат мира был хорошим опытом для сборной России. Даже сейчас – играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность.

После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто. С нами многие сборные хотят сыграть, скоро будем играть с Германией. Мы выходим на новый уровень, - цитирует игрока "Р-Спорт"
Теги: Зенит сборная России Дзюба
Вчера, 22:23
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№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Карма не позволит, Артем.... Ты и Чемпион - слова антонимы...., как то так... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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