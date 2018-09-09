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Рашид Рахимов: проблем в игре у нас достаточно

Главный тренер грозненского "Ахмата" рассказал о том, какие проблемы в игровом плане испытывает его команда:

- Сейчас нужно посмотреть, что происходит в команде, на что способны футболисты, какую игру им прививать. Проблем в плане игры у нас достаточно. Основная - выход из обороны в атаку, который у нас, к сожалению, очень сильно хромает. Надо вернуть тот боевой настрой, который должен быть всегда.

Ближе к зиме поймем, какие позиции нуждаются в усилении. Очень важно, чтобы все игроки вернулись из сборных в хорошем состоянии. Будем смотреть и готовиться, - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Теги: Ахмат Рахимов
Вчера, 23:25
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