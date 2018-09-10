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Сергей Шавло: не уверен, что трансфер Терри в "Спартак" уже завершен

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал возможный переход Джона Терри в свой бывший клуб.

"С имиджевой точки зрения его переход — это бомба. А вот с игровой... Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за "Челси" и сборную Англии.

Однако не стоит торопиться - трансфер еще не завершен. Произойти может всё что угодно", - цитирует Шавло СЭ.
Теги: Шавло Терри Спартак
Сегодня, 09:39
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