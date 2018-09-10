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В матче 8-го тура ПФЛ был установлен рекорд российского профессионального футбола

9 сентября, в Тихвине на стадионе "Кировец" состоялся матч 8-го тура ПФЛ в зоне "Запад".

Местный "Ленинградец" принимал "Чертаново-2" и в присутствии 3000 зрителей обыграл соперника со счетом 2:0.

В этой игре был установлен рекорд российского профессионального футбола. Средний возраст состава "Чертаново-2" в данном матче составил 17,9 лет — это самая юная команда, когда-либо выступавшая на профессиональном уровне в России.

ФК "Чертаново
Теги: Чертаново
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Рубин»
А у нас в Калининграде тоже был установлен рекорд. На новый дорогущий стадион пришло рекордно низкое число болельщиков.


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