В матче 8-го тура ПФЛ был установлен рекорд российского профессионального футбола

9 сентября, в Тихвине на стадионе "Кировец" состоялся матч 8-го тура ПФЛ в зоне "Запад".Местный "Ленинградец" принимал "Чертаново-2" и в присутствии 3000 зрителей обыграл соперника со счетом 2:0.В этой игре был установлен рекорд российского профессионального футбола. Средний возраст состава "Чертаново-2" в данном матче составил 17,9 лет — это самая юная команда, когда-либо выступавшая на профессиональном уровне в России.